Spenden aus Hückeswagen für arme Kinder 215 Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“

Seit zehn Jahren organisieren Silke Wolff (53) und ihr Sohn Robin (19) die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ für Hückeswagen und Umgebung. Von der Spendenbereitschaft der Menschen sind sie erneut begeistert. Wurden in dem vierwöchigen Aktionszeitraum doch insgesamt 215 Schuhkartons abgegeben, die Mutter und Sohn in 23 Versandkartons verpackten. „Trotz Krieg, Corona und Inflation sind in Hückeswagen noch nie so viele Pakete abgegeben worden, wie dieses Jahr: 131 Stück“, berichtet Robin Wolff, der die Hückeswagener Aktion 2012 als Neunjähriger (!) ins Leben gerufen hatte und der sie jetzt erstmals federführend organisierte. 29 Päckchen waren von der Firma Pflitsch gesammelt, 50 im Schuhhaus Albus abgegeben und die restlichen 52 in der heimischen Küche in Wiehagen Empfang genommen worden.