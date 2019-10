Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : 21. Kulturmesse mit modischen Accessoires und Dekorationen

Modische Accessoires und Dekoartikel gibt es am Sonntag bei der 21. Kulturmesse des Stadtkulturverbands. Foto: Schütz, Michael (msch)

Hückeswagen Zum 21. Mal veranstaltet der Stadtkulturverband am Sonntag, 3. November, seine Kulturmesse. Im Kultur-Haus Zach stellen fünf Künstler und Kunsthandwerker aus Hückeswagen und Umgebung aus.

Modische Accessoires aus Wolle und Filz, kunstvoller Schmuck aus Beton sowie kreative Dekorationen aus Porzellan und Holz erwartet die Besucher der 21. Kulturmesse des Stadtkulturverbands am kommenden Sonntag, die in den Martinsmarkt, den verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft, eingebettet ist. Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region wird eine Plattform geboten, um ihre Kunst- und Handarbeiten zu zeigen und zu verkaufen. Bei der Kulturmesse unter dem Motto „Modische Accessoires und Dekorationen werden auch weihnachtliche Dekorationen geboten.

▶ Helga Lehnhoff Die Hückeswagenerin, die erstmals mit dabei ist, hat ihr Herz der Porzellanmalerei verschrieben. An ihrem Stand bietet sie Porzellanschalen, Teller, Glocken und Weihnachtskugeln an, alle von ihr selbst bemalt oder mit Schiebebildern dekoriert.

▶ Elisabeth Schäfer begeistert mit kreativen Filzarbeiten ihre Kundschaft. Die Wermelskirchenerin bietet modische Filzaccessoires, ausgefallene Taschen oder auch praktische Handyhüllen in verschiedenen Formen und Farben. Sie war bereits mehrmals bei den Kulturmessen dabei und hat dadurch Stammkunden in Hückeswagen gewonnen.

▶ Monika Zimmermann Auch die Wermelskirchenerin ist eine bekannte Teilnehmerin der Kulturmessen und präsentiert eine große Auswahl an gestrickter Kindermode, Socken, Handschuhen und kreativen Häkelarbeiten.

▶ Doris Weide-Kleuser Der Remscheiderin, die erstmals im Island ausstellt, hat es Beton angetan. „Mit dem robusten, kalt und nüchtern wirkenden Werkstoff kann man viel mehr als nur Häuser und Mauern bauen, sondern auch schlichte und stylische Objekte für Heim und Garten herstellen“, verrät die Künstlerin. In Verbindung mit Materialien wie Glas oder Metall kreiert sie leichte und dekorative Beton-Objekte wie Schalen, Vasen, Kerzenständer und Schmuck, die oft sehr edel wirken.

▶ Karl-Heinz Dyszkant Auch für den Künstler aus Bergisch Gladbach ist es eine Premiere auf der Kulturmesse. Er stellt weihnachtliche Dekorationen aus Holz her und bietet im Kultur-Haus Zach handgearbeitete Schwippbögen an, die häufig auch einen regionalen Charakter haben. Zu erkennen sind etwa der Kölner Dom oder markante bergische Gebäude.

An diesem Tag gibt es erstmalig wieder die Gelegenheit, einen der insgesamt 3000 Adventskalender des Lions-Clubs zu erwerben, die viele attraktive Gewinnmöglichkeiten beinhalten. Zudem können bereits Karten für kommende Veranstaltungen im Kultur-Haus Zach gekauft werden. Etwa für das Konzert „Merci Udo. Danke Hansi“ mit Claudia Hirschfeld am 9. November, die Comedy-Lesung mit dem TV-Star Panagiota Petridou am 16. November, das Irish-Folk-Konzert der Gruppe „Larún“ am 23. November oder das Kabarett-Programm „Der Teufel trägt Parka“ mit Inka Meyer am 30. November.

Das Kultur-Haus Zach verwandelt sich am Sonntag auch in ein Café, denn die Mitglieder des Trägervereins richten wieder ihre Waffelbäckerei ein. So können die Besucher des Martinsmarkts im oberen Island eine kleine Pause bei Waffeln, Kuchen, Kaffee oder Tee einlegen.

So. 3. November, 13 bis 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)