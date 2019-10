Verhandlung gegen Hückeswagener : 21-Jähriger drängt 15-Jährige zum Liebesakt

Eine modellhafte Nachbildung der Justitia: In Wipperfürth wurde jetzt ein heikler Fall gegen einen Hückeswagener verhandelt.

Hückeswagen War es eine Vergewaltigung oder doch nur ein von Grund auf missglückter Liebesakt? Diese Frage musste das Schöffengericht am Mittwoch rechtlich klären. Das Verfahren endete mit einem Freispruch für den 29-jährigen Angeklagten aus Hückeswagen.

Der Fall liegt acht Jahre zurück: In einem kirchlichen Jugendtreff in Hückeswagen waren sich ein dort ehrenamtlich tätiger 21 Jahre alter Mitarbeiter und eine 15-jährige Besucherin näher gekommen als es zwischen einem erwachsenen Betreuer und einer Jugendlichen sein darf. Nach dem ersten Kuss erklärte der 21-Jährige das Mädchen zu seiner Freundin, obwohl er bereits eine feste Freundin hatte, von der sonst aber niemand etwas wusste.

Sie habe damals Angst gehabt vor dem ersten Mal und ihm das auch gesagt, schilderte sie nun als Zeugin im Strafverfahren. Dennoch kam es zum Geschlechtsverkehr in seiner Wohnung – auch, weil sie der ihr zugewiesenen Rolle als Freundin hatte gerecht werden wollen. Der vermeintliche Liebesakt verlief lieblos, das Mädchen hatte starke Schmerzen dabei, versuchte auch, sich zu wehren, ließ dann aber schließlich doch alles über sich ergehen. Danach schickte der „Freund“ sie zurück nach Hause. Weiteren Treffen ging sie aus dem Weg, bevor sie per SMS Schluss machte.

Erst 2018, sieben Jahre später, erstattete die inzwischen 22-Jährige Anzeige gegen den Mann wegen Vergewaltigung. Auslöser war ein Fall von sexuellem Missbrauch in ihrem Umfeld, außerdem eine Fernsehserie mit den Themen Mobbing und Vergewaltigung. Beides ließ bei der jungen Frau die schlimmen Erinnerungen an ihre ersten sexuellen Erfahrungen als Mädchen mit einem erwachsenen Mann, die sie bis dahin verdrängt hatte, wieder hoch kochen. Das sagte sie auf Nachfragen des Richters im Prozess aus.

Ihre Antwort auf eine gezielte Frage der Opferanwältin und Nebenklägerin, was sie von dem Strafverfahren erwarte, machte deutlich: Es ging der jungen Frau letztlich nicht um die Bestrafung des heute 29-Jährigen, sondern darum, das so lange verdrängte und sie schwer belastende Geschehen endlich zu thematisieren und zu benennen: „Es muss einfach mal alles ausgesprochen werden!“

Das wurde es in der fast fünfstündigen Verhandlung. Bei dem Angeklagten führte sie zu einer Kehrtwende: Zu Beginn hatte er noch jeden sexuellen Kontakt zu der damals 15-Jährigen geleugnet und ihre Geschichte als frei erfunden dargestellt. Nach den ausführlichen Aussagen der jungen Frau und einem darauf folgenden Rechtsgespräch zwischen Richter, Staatsanwalt, Schöffen und Verteidiger räumte er ein, dass es tatsächlich zu der von der Frau beschriebenen Situation in seiner Wohnung gekommen war – aber nicht zu einer Vergewaltigung, sondern zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, der aber eben nicht gut verlaufen sei. Er entschuldigte sich bei der Zeugin.

Der Antrag auf Freispruch kam vom Staatsanwalt: „Was da zwischen Ihnen passiert ist, ist strafrechtlich nicht relevant – aber es war menschlich bedeutsam. Für Sie kam der Strafantrag nach Jahren wie aus heiterem Himmel, aber für die damals erst 15-jährige Zeugin war der Himmel danach sehr lange gar nicht mehr heiter.“ Das Schöffengericht schloss sich der juristischen Bewertung an und entschied auf Freispruch. Dem 29-Jährigen aus Hückeswagen, der inzwischen mit Lebensgefährtin und kleiner Tochter in einer anderen Stadt wohnt, gab der Vorsitzende Richter mit auf den Weg: „Auch wenn Sie im strafrechtlichen Sinne nicht zu verurteilen sind, wissen Sie doch, dass diese Beziehung zwischen Ihnen als erwachsenem Mann und einer 15-Jährigen moralisch überhaupt nicht in Ordnung war. Ich hoffe, dieses Wissen hat auch zu Ihrer Reifung beigetragen.“