Hückeswagenes größtes Unternehmen Vorfreude auf die Lehrzeit bei Klingelnberg

Der Start ins Berufsleben begann nicht gleich an der Werkbank oder dem Schreibtisch, sondern führte die 20 neuen Mitarbeiter der Firma Klingelnberg erst einmal in eine Einführungswoche. Im Mittelpunkt standen das gegenseitige Kennenlernen und das des Maschinenbauunternehmens. Thomas Stroh, zuständig für die Ausbildung bei Klingelnberg, betonte: „Jetzt beginnt für die neuen Auszubildenden eine spannende Zeit mit neuen Erfahrungen.“ Neben einem Rundgang durch die einzelnen Fachbereiche standen auch Werksbesichtigungen und erste Produktschulungen in der Einführungswoche auf dem Lernprogramm.