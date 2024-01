Bever-Talsperre in Hückeswagen 2023 war ein unglaublich regenreiches Jahr im Wuppergebiet

Welche Dimensionen die Auswirkungen des Klimawandels auch für das Bergische Land im Allgemeinen und für die Schloss-Stadt Hückeswagen im Speziellen hatte, zeigt sich an den Daten, die der Wupperverband für die Messstelle an der Bever-Talsperre ermittelt hat: „Im Wasserwirtschaftsjahr 2023 kamen dort insgesamt 1598 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Der langjährige Mittelwert von 1297 Litern pro Quadratmeter wurde somit um 300 Liter übertroffen“, berichtet Verbandssprecherin Susanne Fischer. Damit habe sich dieses Wasserwirtschaftsjahr von einigen Vorjahren unterschieden, die zum Teil zu trocken gewesen seien und deutlich unterdurchschnittliche Jahressummen erzielt hätten. Als Beispiele nennt sie die Jahre 2018 und 2019. Die waren so trocken, dass in der Folge gerade im Bergischen viele Fichtenwälder vom Borkenkäfer befallen wurden, abstarben und gefällt werden mussten. „Ein vergleichbar nasses Jahr gab es an der Bever-Talsperre zuletzt 2007 mit damals 1632 Litern pro Quadratmeter“, berichtet Susanne Fischer.