Polizei-Statistik : 2019 mehr Einbrüche in Hückeswagen

Die Meldungen der Polizei über Einbrüche häufen sich. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist Hochsaison für ungebetene Gäste auch in Hückeswagener und Radevormwalder Wohnungen und Häuser. So erwarten Experten für 2019 einen leichten Anstieg der Einbruchszahlen in beiden Kommunen. Es wird zwar noch bis März oder April dauern, bis die Polizei des Oberbergischen Kreises in ihrer Kriminalitätsstatistik auch die Wohnungseinbrüche in der Schloss- und in der Bergstadt mit aussagekräftigen Zahlen auswertet und analysiert, „aber wir gehen schon jetzt von einem leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr aus“, sagt Polizeipressesprecherin Monika Treutler. Sie verweist aber zugleich auf die extrem niedrigen Zahlen aus den Vorjahren. „Wir hatten immer mal wieder Spitzenwerte, dann aber auch deutliche Rückgänge und wieder leichte Anstiege“, sagt sie. Gerade in Hückeswagen und Radevormwald gehe die Polizei aber von ganz niedrigen Fallzahlen aus, da falle jede wenn auch leichte Steigerung sofort auf.