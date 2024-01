Hückeswagen vor 20 Jahren Als der Traum vom eigenen Gymnasium einmal mehr zerplatzte

Anders stellten sich die Zahlen für ein Gymnasium dar: Nach den gesetzlichen Vorgaben bestand dann ein Bedürfnis, wenn eine Mindestschülerzahl von 56 Kindern in der Eingangsklasse erreicht wird. Zwischen 33 und 53 Kinder je nach Schuljahrgang waren in den Jahren zuvor auf die beiden Gymnasien der Nachbarstadt Wipperfürth gewechselt. „Hier kann davon ausgegangen werden, dass nur ein geringer Teil der Eltern bei Errichtung eines eigenständigen Gymnasiums in Hückeswagen das örtliche Gymnasium auswählen würde“, hieß es im Planentwurf. Außerdem sei für ein Gymnasium eine Zweizügigkeit in der Sekundarstufe I unzureichend für eine eigenständige gymnasiale Oberstufe.