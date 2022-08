Förderverein des Hückeswagener Altenzentrums : Sommerfest zum 20-Jährigen des Stift-Freundeskreises

Hückeswagen Der Förderverein des Altenzentrums Johannesstift wurde 2002 gegründet und ist für die Bewohner zu einer wichtigen Institution geworden.

Ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer käme im Altenzentrum Johannesstift zwar nicht der tägliche Betrieb zum Erliegen, den Heimbewohnern würde es jedoch deutlich an Lebensqualität fehlen. Aktionen und Angebote wie die Basare und das Sommerfest – in früheren Jahren auch Veranstaltungen wie der Kleintier- und Bauernmarkt – müssten ersatzlos gestrichen werden. Das gilt heute noch genauso wie 2002. „Ohne die Ehrenamtler wäre so etwas gar nicht zu leisten“, hatte damals Georg Huber, Mitglied der Heimleitung, klargestellt. Das war kurz vor der Gründung des Freundeskreises Johannesstift im April 2002. Die SPD-Ratsfrau Sibylle Rautenbach war zur ersten Vorsitzenden gewählt worden, ihr Stellvertreter wurde der damalige Stadtkämmerer Rüdiger Bonin.