Schon wieder kracht es in Mühlenberg 19-Jähriger bei Unfall auf B 237 schwer verletzt

Der junge Mann aus Wipperfürth war nach Angaben der Polizei mit einem BMW gegen 22 Uhr von Hückeswagen in Richtung Wipperfürth gefahren. In einer Kurve geriet der Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Straßengraben, wo er mit der Front gegen einen Baum stieß. Etwa zehn Meter landete das Auto im Straßengraben.