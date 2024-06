Vor dem Hückeswagener Schloss Das 17. Weinfest ist gestartet

Ein umwerfendes Ambiente, angenehme Temperaturen und dazu ein Gläschen Wein und etwas Flammkuchen – das Leben kann so schön sein. Das dürften am Freitagabend auch die Besucher beim Start des 17. Weinfestes vor dem Schloss so empfunden haben. Am Wochenende geht es ähnlich weiter. Mehrere Winzer aus der Pfalz und von der Mosel, die von Beginn an dabei sind, bieten wieder ihre Weine an. An Speisen gibt es Flammkuchen, Käse und Wurst, erstmals dabei ist der von anderen Veranstaltungen in Hückeswagen bekannte Stand mit portugiesischen Spezialitäten.