Feier in der Pauluskirche in Hückeswagen Konfirmation für 17 Jugendliche

Für drei Mädchen und 14 Jungen der Evangelischen Kirchengemeinde war der Sonntag ein ganz besonderer Tag. Feierten sie doch in der Pauluskirche in einem selbst gestalteten und vorbereiteten Gottesdienss ihre Konfirmation. „Es ist eine mittelgroße Gruppe gewesen in diesem Jahrgang“, berichtete Pfarrer Reimund Lenth, der die erste der beiden Konfirmationen dieses Jahres begleitet hatte. „Wir haben zum Advent 2021 mit dem Unterricht angefangen. Ende März waren wir noch auf einer Konfi-Fahrt.“ Gemeinsam ging’s in einen Klettergarten, und die Jugendlichen hatten dort den ersten Gottesdienst allein gestalte.