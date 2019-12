Hückeswagener Einzelhandel : 17 Geschenkideen für Spätzünder

Hückeswagen Nur noch fünf Tage bis Weihnachten und immer noch kein Geschenk? Hückeswagener Einzelhändler haben einige Geschenkideen – darunter aktuelle Neuheiten, trendige Verkaufsschlager und ausgefallene Besonderheiten.

Für Knirpse Ute Seemann vom Kindermodeladen „Bubble’s“, Etapler Platz, hat eine Auswahl an Wintermützen mit Bommeln, unifarben oder gemustert. Sie eignen sich für Knirpse ab vier, sind aber auch für junge Frauen ein schönes Accessoire.

Für Frostbeulen Bequemes für die Füße gibt es nebenan im Schuhhaus Albus: Haflinger-Hausschuhe der Firma Rohde, mit einem Korkfußbett, das guten Halt verspricht. Es gibt sie in verschiedenen Farben für Damen, Herren und Kinder. Die Zusammensetzung aus 100 Prozent Wolle sorgt garantiert für warme Füße am Weihnachtsfest.

Für Gutbehütete Das Modehaus „Winkler’s“ im Island hat etwas Außergewöhnliches im Angebot: handgemachte Upcycling-Schirmmützen aus aussortierten Jeans. Ferdinando Esposito stellt in Wipperfürth (und Italien) die Serie „Fliegenmann“ her, eine zeitlose Kollektion aus Fliegen und Hüten. „Jede dieser Kappen ist ein Unikat“, versichert Modehändler Christoph Winkler.

Für Veganer Bernd Lammert vom Schmuck- und Uhrengeschäft an der Bahnhofstraße berücksichtigt Menschen, die auf Fleisch verzichten. Tragen diese doch keine Uhren mit Lederarmband. Stattdessen bietet Lammert vegane Uhrenarmbänder an, hergestellt aus Ananasfasern. Sie gibt’s in unterschiedlichen Farben und Breiten und sollen genauso strapazierbar sein.