Kindergarten in Hückeswagen 1600 Euro für Bobbycar-Strecke am Johannesstift

Letztlich wurde der „krumme“ Betrag von 1582 Euro aufgerundet, so dass am Montag 1600 Euro an den Kindergarten übergeben werden konnte. „Dafür sind wir sehr dankbar – was aber überhaupt für jede Unterstützung durch Elternbeirat und Freundeskreis gilt“, versicherte Kita-Leiterin Katrin Weiler. Denn dadurch habe man immer wieder unterschiedliche Anschaffungen vornehmen können, etwa eine Wasserlandschaft, einen Spielhügel mit Rutsche, dazu habe es auch Budgets für die einzelnen Gruppen gegeben. „Was ebenfalls sehr schön war, war das Jubiläumsfest zum 20-Jährigen des Freundeskreises im Vorjahr“, blickte Katrin Weiler zurück. Sabine Müller ergänzte: „Unsere Basare sind die Haupteinnahmequelle. Dass wir jetzt drei Jahre an keinem teilnehmen konnten, hat uns natürlich wehgetan.“ 2002 war der Freundeskreis des Johannesstifts gegründet worden, seit 2013 wird auch die angeschlossene Kindertagesstätte mit in die Förderung aufgenommen.