Nachbarstreit in Hückeswagen : 16-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Hückeswagen Ein 16-Jähriger ist in Hückeswagen bei einem Streit von einem 56-jährigen Mann niedergestochen worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Hintergründe, warum ein 16-Jähriger und ein 56-Jähriger am Dienstagabend in Streit geraten waren, sind derzeit noch völlig unklar. Fest steht jedenfalls, dass die Auseinandersetzung unter den Anwohnern der Sperberstraße in Hückeswagen gegen 21 Uhr derart eskaliert war, dass der Ältere den Jugendlichen niedergestochen hatte.

Der 16-Jährige wurde bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei Köln am Mittwochnachmittag mit. „Den tatverdächtigen Hückeswagener nahmen Polizisten an seiner Wohnanschrift fest“, heißt es in der Pressemitteilung.