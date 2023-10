Aufforstungsaktion in Hückeswagen 1502 neu gepflanzte Bäume für die Zukunft

„Einmal ist keinmal“ hieß es auf der Internetseite der Stadt Hückeswagen. Schon im vorigen Jahr war das Angebot zur Mithilfe bei der Aufforstung im Bereich Großberghauser Busch sehr gut angekommen. Am Samstag lud die Stadt nun zum zweiten Mal zu einer Aufforstungsaktion ein – diesmal in den Wald der Familie Hardt in Kleinhöhfeld. Knapp 100 Naturliebhaber, darunter viele Kinder, waren gekommen, um dem Wald eine neue Chance zu geben. Bei milden Temperaturen und einem beeindruckenden Ausblick auf den Stooter Arm der Bever-Talsperre machten sie sich ans Werk.