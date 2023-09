15 Jahre Hückeswagener Tierfriedhof „Kleine Wolke“ Letzte Letzte Ruhestätte von mehr als 1000 tierischen Lieblingen

Hier auf dem Tierfriedhof „Kleine Wolke“ stehen Grablichter und Blumen. Nurmi hat eine hübsche Grabplatte mit eingraviertem Bild, und Pudel Püppi hat unter Zierkies die letzte Ruhe gefunden. Kleine Porzellanengel wachen über die liebsten Freunde der Menschen, die hier beerdigt wurden. „Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkle unserer Trauer leuchten“, steht auf einer steinernen Buchseite. Diese Erinnerungen sind es, die auf dem Tierfriedhof an der Kreisstraße zwischen Wiehagen und Ulemanssiepen lebendig bleiben. Das Band zu den so geliebten Tieren ist erhalten, und jedes Grab ein Ort, an dem Frauchen oder Herrchen voller Liebe immer wieder an sie zurückdenken können.