15 Jahre Blaues Kreuz in Hückeswagen Gemeinsam den Weg aus der Alkoholsucht finden

Seit 15 Jahren gibt es in Hückeswagen eine Gruppe des Blauen Kreuzes. Das ist ein Grund zum Feiern – allerdings anders als bei den meisten Feiern, nämlich ohne Alkohol. Dabei war schon 1885 der erste deutsche Blaukreuz-Verein in Hagen durch Pfarrer Arnold Bovet gegründet worden. Somit kann das Blaue Kreuz in Deutschland auf eine 138-jährige Geschichte zurückblicken, in der Tausenden Suchtkranken und deren Angehörigen geholfen werden konnte. Das gelingt jedoch nur, wenn die Hilfe auch angenommen wird.