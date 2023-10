Montanusschule Hückeswagen Hauptschüler nehmen den Sozialführerschein in Angriff

Die Motivation für die 15 Absolventen des Sozialführerscheins ist vielfältig. So freut sich ein Junge darüber, mal die Arbeit eines Seniorenheims kennenzulernen. Dort wird er in die Freizeitgestaltung der Bewohner einbezogen, kann aber auch andere Berufe, wie die in der Verwaltung oder der Haustechnik, kennenlernen. „Ein junges Mädchen freut sich auf den Einsatz in der KiTa, da sie mit dem Gedanke spielt, den Beruf der Erzieherin zu ergreifen“, berichtete Deike Schütte. Dort werde sie die Erzieherinnen im Gruppenalltag unterstützen und mit den Kleinen spielen oder sie bei Tätigkeiten anleiten, die sie noch nicht alleine bewältigen können. Darüber hinaus möchte sich die Montanusschülerin noch die Angebote für jüngere Kinder im Jugendzentrum anschauen, um einen Eindruck von dieser Arbeit zu erhalten.