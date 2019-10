Hückeswagener Künstlerin : 13 Linolschnitte für Kalender 2020

Foto: Kultur-Haus zach Die Hückeswagener Künstlerin Elisabeth Kaiser-Arentz.

Hückeswagen Die Hückeswagener Künstlerin Elisabeth Kaiser-Arentz legt jetzt ihren neuen Kalender für 2020 vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der neue Kalender für 2020 von Elisabeth Kaiser-Arentz ist da. Er umfasst, einschließlich des Covers mit dem Titel „geschafft“, 13 Linolschnitte in den für sie typischen figürlichen Darstellungen. Den Kalender der Hückeswagener Künstlerin vom Gardelenberg zum Preis von 15 Euro gibt es am kommenden Sonntag, 3. November, 13 bis 18 Uhr, bei der Kulturmesse im Kultur-Haus Zach zu kaufen. Zudem kann er per Mail an kaiser@way2art.de bestellt werden.

Elisabeth Kaiser-Arentz interessieren die Menschen – in ihrem irdischen Dasein, in einer Welt voller Eigentümlichkeiten, mit geheimnisvollen Einflüssen und vielfältigen Versuchungen. Ihre Themen findet die Künstlerin im Alltag, in ihrer Umgebung, in Erlebnissen, Erfahrungen und bei Begegnungen mit anderen. Themen aus der Literatur inspirieren sie ebenfalls.

In Duisburg geboren und in Unkel am Rhein aufgewachsen, verlebte Elisabeth Kaiser-Arentz die Gymnasial- und Studienzeit in Dortmund. Dort belegte sie schwerpunktmäßig die Fächer Kunst und Kunsterziehung bei Professor Lothar Kampmann an der Pädagogischen Hochschule. Nach ihrem Examen war sie als Lehrerin an Grund- und Hauptschule und als Kunsterzieherin in der Erwachsenenbildung tätig. Seit 1971 wohnt sie als freischaffende Malerin mit ihrer Familie in Hückeswagen. Heute umfassen ihre Arbeiten freie Grafiken, Serigrafien, Radierungen, Monotypien, Wachsgemälde und seit mehr als 30 Jahren Linolschnitte.

(büba)