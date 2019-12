Luftballonwettbewerb in Hückeswagen : Luftballonwettbewerb – 1200 Euro für Kindergärten

Hückeswagen Der Ballon von Mathilda Pohl (6) aus der Löwen-Grundschule flog mit 107 Kilometern am weitesten. Bis nach Holzhausen kurz vor Wetzlar ging die Reise und hat ihr somit den ersten Platz beim traditionellen Luftballonwettbewerb des Altstadtfestes beschert.

Die Ballons flogen zwar in diesem Jahr nicht ganz so weit, die Gewinner waren dafür aber umso glücklicher: Viele Kinder und Erwachsene ließen beim Hückeswagener Altstadtfest bei der beliebten Aktion des Energieversorgers Bergische Energie- und Wasser (BEW) GmbH wieder ihre Ballons in die bergischen Lüfte gleiten, allerdings war die Flugstrecke in diesem Jahr bei den meisten nicht sehr weit. „Viele beendeten bereits in Wipperfürth und Marienheide ihre Reise“, berichtet BEW-Sprecherin Sonja Gerrath.