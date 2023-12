Weihnachten in Hückeswagen 120 Weihnachtspakete sind das Ziel

Am Donnerstag war im Anschluss an die Lebensmittelausgabe ein Abgabetermin für die Spenden an der Bachstraße. Und schon im Vorfeld habe sie eine ganze Menge ein- und umpacken können. „Schon jetzt habe ich zwölf fertige Pakete. Ich war aber auch noch beim Arche-Kindergarten, der uns unterstützt hat, und dann werde ich auch noch bei der Kita Am Kamp vorbeifahren, wo ebenfalls für unsere Aktion gesammelt wurde“, sagte Martina Hofmann. Somit sei sie durchaus zuversichtlich, am Ende wieder ausreichend Pakete zu haben. „Im Vorjahr hatten wir 120 Pakete, und bei der Weihnachtsfeier waren 100 Gäste da. Daher konnten wir bei den Gästen, von denen wir wussten, dass da Familien dahinterstanden, auch noch das eine oder andere Paket zusätzlich mitgeben“, sagte sie. Schließlich solle an Weihnachten niemand leer ausgehen.