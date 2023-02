Städtische Realschule Hückeswagen 1111 Euro für Erdbebenopfer durch Realschul-Aktionen

Hückeswagen · Nicht nur am Valentinstag dachten die Hückeswagener Realschüler an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Auch an Altweiber stand die Hilfe für die in Not geratenen Menschen im Mittelpunkt.

27.02.2023, 08:00 Uhr

Spendensammler Emil Gerke (8c) mit der Einzelgewinnerin bei den Einzelkostümen, „Häsin“ Dana Sonnenborn (6d). Foto: von Palubitzki

Der 14. Februar ist an der Realschule traditionell der „Tag der Rosen“. Denn am Valentinstag können die Schüler eine solche Blume kaufen und mit einer Nachricht versehen, die dann an den Empfänger innerhalb der Schule überbracht wird. Dieses Mal hatte der Schülerrat 140 Rosen organisiert, die im Laufe des Schultags eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer fanden. Daraus ergab sich ein Erlös von 140 Euro. Der kommt aber in diesem Jahr nicht der Schule zugute, wie SV-Lehrer Jan von Palubitzki berichtet. Weil es wenige Tage zuvor das verheerende Erbeben in der Türkei und Syrien gegeben hatte, entschlossen sich die Schüler, den Betrag an das Kinderhilfswerk Unicef zu stiften. Doch damit nicht genug: Aus einer Sammelaktion an Weiberfastnacht kamen weitere 930 Euro zusammen, die von den Schülervertretung aufgerundet wurden, so dass jetzt die „jecke Summe“ von 1111 Euro an Unicef überwiesen werden soll. Das Geld soll den Kindern im Katastrophengebiet ein Stück weit helfen. Auch Weiberfastnacht ist ein besonderer Tag an der Realschule, steht der doch im Zeichen des Karnevals. So gibt es um 11.11 Uhr eine besondere Pause für die Jungen und Mädchen, die größtenteils verkleidet kommen, und für jeden Schüler gab es einen Berliner Ballen. „In einer außerordentlichen Versammlung des Schülerrats, dem die Klassen- und die Schülersprecher angehören, wurde beschlossen, dass wir an diesem Tag eine Spendenaktion für die Türkei und Syrien starten“, berichtet von Palubitzki. So konnten die Schüler bei der Verteilung der Ballen eine Spende in vorbereitete Behälter werfen. „Dafür hatten wir zwei Tage vorher schon Werbung gemacht.“ Zudem stifteten auch die Sieger des Kostümwettbewerbs ihre Prämien. Beim Einzelkostüm gewann ein Schüler der Klasse 6, der sich als Hase verkleidet hatte. Bei den Gruppen siegte die „Gummibärchenbande“ aus dem 10. Schuljahr.

(büba)