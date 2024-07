Jede Menge Action in Scheideweg 105 Kinder im Camissio-Camp sollen auch viel von Jesus hören

Das sei wichtig, weil die Kinder eben oftmals Anderes erlebten, in den sogenannten Sozialen Medien oder auch in der Schule. Am Mittwoch ist der Gastfamilientag, denn die Helfer sind bei Familien in Hückeswagen untergebracht, zur Familienabschlussparty am Freitagnachmittag wird dann wieder eine besonders ausgelassene Stimmung sein. „Dann zeigen die Kinder, was sie alles in der Woche erlebt und gemacht haben“, sagt Klockner.