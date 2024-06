Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Irish Folk von „dreiblättrigem Kleeblatt“

Dazu teilt Stefan Noppenberger vom Trägerverein mit: „Der Sänger und Gitarrist aus Bochum, der Bassist aus Lennestadt, die weiteren Bandmitglieder an den Fiddles, am Banjo, an der irischen Rahmentrommel Bodhrán und den Whistles aus Bonn, Bergisch Gladbach, Köln und Hückeswagen. Die Liebe zur grünen Insel und die Leidenschaft für die traditionelle irische Musik bringt die sieben Musiker aus den verschiedenen Städten immer wieder in Köln zum Proben zusammen, und nun wollen sie das bergische Publikum mit ihrem Programm begeistern.“ Die Idee dazu kam von der Hückeswagenerin Patricia Jantke, die vor allem durch die Hückeswagener Band „No. 4 Mill Street" bekannt ist.