Schloss-Stadt Hückeswagen Der „Schlosstaler“ kommt

Hückeswagen sei im Vergleich zu umliegenden Kommunen fast schon so etwas wie das Schlusslicht, denn sowohl in Wermelskirchen als auch in Wipperfürth gebe es entsprechende Bezahlmöglichkeiten. „Wir sind an dem Thema schon länger dran, aber dann kam uns Corona dazwischen, außerdem diverse Ausfälle“, sagt Andrea Poranzke. Bis zur Einführung des „Schlosstalers“ dauere es nun aber nicht mehr lange, schließlich biete die Zusammenführung von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft genau diese Chance für etwas völlig Neues. „Zum Martinsmarkt am 5. November wird die neue Guthabenkarte mit einigen besonderen Aktionen angeboten. Schon jetzt haben wir mehr als 30 Akzeptanzstellen in Hückeswagen, an denen man in Kürze mit dem neuen Schlosstaler bezahlen kann“, sagt sie. Aber keine Sorge: Auch die alten Papiergutscheine bleiben noch gültig und werden solange auch noch angenommen, wie es sie gibt. „Sie laufen aus, werden auch nur noch in sehr wenigen Geschäften angenommen und generell nicht mehr ausgegeben“, sagt Poranzke.