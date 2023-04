Osteraktion in Hückeswagen Pflitsch-Kinder basteln für Stift-Bewohner

Ungewohntes Kinderlachen drang jetzt aus der Kantine im Werk 2 der Firma Pflitsch im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg. 17 Mädchen und Jungen hatten sich mit je mindestens einem Elternteil an den langen Tischen verteilt und sich in ihre Aufgabe vertieft. Die bestand darin, hübsche Anhänger, Stecker und Fensterbilder für das bevorstehende Osterfest zu basteln. Die so entstandenen Werke wurden am Morgen danach an das Altenzentrum Johannesstift übergeben.