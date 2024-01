25 kleine Hückeswagener sind jetzt unterwegs Die Sternsinger trotzen dem fiesen Regen

Info

Aktion Die Sternsingeraktion steht in diesem Jahr, was die Witterung betrifft, unter einem eher schlechten Stern. Aus diesem Grund sind die Sternsinger in Hückeswagen nicht überall unterwegs. Und deshalb liegen Segensbänder mit Überweisungsträgern in der Pfarrkirche an der Weierbachstraße aus, Spende können auch im Pfarrbüro abgegeben werden.

Spenden Die Spenden für die diesjährige Aktion können bis zum 15. Februar auch überwiesen werden an Kath. Kirche St. Mariä Himmelfahrt, IBAN: DE77 3405 1350 0034 1059 73, Verwendungszweck: Sternsinger 2024.