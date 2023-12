Hückeswagener Kindergarten Auszeichnung für aktive „Rappelkiste“

Es ist ein kleines Doppeljubiläum, das der Elterninitiativkindergarten „Rappelkiste“ in der alten Tuchmachervilla an der Bachstraße begehen kann. Zum einen wurde die Kita vor 30 Jahren gegründet, zum anderen ist sie seit 15 Jahren als „Anerkannter Bewegungskindergarten“ zertifiziert. Das Gütesiegel wird vom Landessportbund NRW an Einrichtungen verliehen, die gewisse Kriterien erfüllen. „Dazu gehört etwa die regelmäßige Weiterbildung. Aber auch das Anschaffen von entsprechenden Materialien oder die Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit sind solche Kriterien“, sagte Henk Allhoff vom Kreissportbund, der dem „Rappelkiste“-Team um Leiterin Sarah Herbold sowie Bettina Breidenbach vom Kooperationspartner TBH jeweils eine Urkunde überreichte. „Sie sind eine von zwei Kitas in Oberberg, die in diesem Jahr ihr 15-Jähriges feiern“, sagte er. Insgesamt gebe es 14 Bewegungskindergärten im Kreisgebiet.