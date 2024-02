Jecke Zick in Hückeswagen Ein Rä-Te-Ma-Teng nach Maß

Es ist 14.11 Uhr am Rosenmontag. Was das heißt, weiß jeder in der Schloss-Stadt. Pünktlich setzt sich der 56. Kinderrosenmontagszug Rä-Te-Ma-Teng auf der Bahnhofstraße in Bewegung – traditionell mit lautem „Tschingderassabum“ der „Ratsbläser“. Es ist ein riesiger Zug, der sich langsam auf gewohnter Strecke zuerst auf die Islandstraße und dann in Richtung Altstadt fortbewegt. 18 Gruppen sind gemeldet, insgesamt 335 Teilnehmer laufen mit.