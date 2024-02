Sport und Politik in Hückeswagen Alternativlösung? CDU bringt Dreifachturnhalle in Wiehagen ins Spiel

In einer Mitteilung an unsere Redaktion hatte Ullrich im Vorfeld der Ausschusssitzung mitgeteilt: „Wir hatten gehofft, dass es der Verwaltung gelingt, einen Weg aufzuzeigen, wie die guten und richtigen Anträge der SPD und von den Grünen umgesetzt werden können.“ Nach weiteren Gesprächen in der vorigen Woche stet aus Sicht der CDU jedoch fest, dass die Verwaltung einen gleichzeitigen Bau von Hallenbad und Dreifachturnhalle jetzt nicht umsetzen kann. „Daraus folgt, dass wir bei einer Umsetzung der Anträge von SPD und Grünen einen nicht unwesentlichen Verzug im Projektbeginn des Projektes Hallenbad hätten, der aus unserer Sicht nicht vermittelbar ist“, betonte Ullrich.