Neues von der Hospizgruppe Hückeswagen : „Weggefährten“ können wieder im renovierten Büro arbeiten

Hückeswagen Es gibt Neuigkeiten von der Hospizgruppe Hückeswagen. Wie Schriftführerin Judith Hanke berichtet, können die Räumlichkeiten im Goethetal wieder genutzt werden. Das gilt auch für den Trauertreff am Montag, 24. Oktober.

Auch das monatliche Treffen für Trauernde – das nächste steht für kommenden Montag, 24. Oktober, 18 Uhr, an – kann wieder in den Räumen der Hospizgruppe Hückeswagen an der Goethestraße stattfinden. Wer sich in seiner Trauer alleingelassen fühlt oder den Austausch mit anderen Betroffenen nutzen möchten, ist bei den „Weggefährten“ willkommen. Die Abende werden von qualifizierten Trauerbegleitern organisiert und moderiert. Für ein persönliches Gespräch oder weitere Informationen zu der Trauerarbeit sind die „Weggefährten“ unter Tel. 0177/7670686 zu erreichen.