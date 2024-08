25 Jahre Hospizgruppe Hückeswagen Auch Sterbebegleitung muss koordiniert werden

Tanja Moll ist eine von zwei Koordinatorinnen bei der Hospizgruppe „Die Weggefährten“ in Hückeswagen. Hier hat sie alle Hände voll zu tun: „Der Job an sich ist sehr vielfältig“, sagt die 54-Jährige. Natürlich gab es für Tanja Moll ein Leben vor den „Weggefährten“: Als Krankenschwester hatte sie 25 Jahre auf einer Intensivstation in ihrer Heimatstadt Köln gearbeitet. „Ich bin dann irgendwann nach Oberberg gezogen und in ein Seniorenheim gewechselt“, erzählt sie. Dort sei es nicht mehr darum gegangen, jedes Leben retten zu wollen, sondern stattdessen, dem Tod entgegenzugehen und die Menschen dabei zu begleiten.