Hospizgruppe Hückeswagen : „Die Weggefährten“ suchen neue Sterbebegleiter

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen startet im September einen neuen Hospiz-Befähigungskursus. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

„Auch für Fragen und Unterstützungen der Begleiter in der ehrenamtlichen Hospizarbeit haben sie immer ein offenes Ohr“, versichert Judith Hanke. Sie organisieren die monatlichen Gruppenabende (zurzeit online), bereiten Fortbildungen vor und koordinieren den kompletten Ablauf der Hospizarbeit. Eine weitere wichtige Aufgabe der Koordinatorinnen ist die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der stationären und ambulanten Einrichtungen sowie die Vernetzung mit den anderen Hospizgruppen auf Kreisebene. „Auch neue Ideen in der Hospizarbeit werden entwickelt und geprüft und dann in die Praxis umgesetzt, was insbesondere die Corona-Krise erforderlich machte“, berichtet die Schriftführerin.