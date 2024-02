Hospizgruppe Hückeswagen Seit 25 Jahren die Tröster in der größten Not

Zurzeit verfügt die Hospizgruppe über 126 Mitglieder, wovon 31 aktive „Weggefährten“, also Begleiter sind. Sie sind zwischen Anfang 40 und um die 80 Jahre alt. Im vorigen Jahr kamen sie auf insgesamt 43 Begleitungen. Einige der Menschen, die die Ehrenamtler in dieser Zeit betreut haben, sind verstorben, in ein Hospiz oder weggezogen. Aktuell werden 24 Menschen auf ihrem letzten Weg betreut, viele davon im Johannesstift, dem einzigen Altenheim der Stadt. Manche aber auch in heimischer Umgebung. In der Regel beschränkt sich der Wirkungskreis der „Weggefährten“ auf Hückeswagen.