Hospizgruppe Hückeswagen Lebensbegleitung beim Abschied aus dieser Welt

Immer mehr Menschen bleiben bis zum Tod in ihrer häuslichen Umgebung oder in stationären Einrichtungen. Nicht seltenwerden in der letzten Phase ihres Lebens dann Begleitungen benötigen, ausgeübt von qualifizierten Ehrenamtlichen wie den „Weggefährten“ der Hospizgruppe Hückeswagen. Diese startet am 23. August wieder einen neuen Vorbereitungskursus für die ehrenamtliche Hospizarbeit, der von Elke Pracejus geleitet wird und zu dem sich Interessierte noch anmelden können.