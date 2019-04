Drei-Tage-Party : Mit Bier und Crêpes gegen das Wetter

Sarina Strangefeld (links) und Lea Strieder von „Sweet & Tiny“ aus Köln boten unter anderem Crêpes und Kaffee an. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Bei der Nachfolgeveranstaltung von Biermarkt und Bierbörse war es öfter nass als trocken und die Sonne zeigte sich nur selten. Trotzdem war die Stimmung auf dem Hopfen- und Food-Festival gut.

Was Landwirte und Hobbygärtner sehnlichst herbei gewünscht hatten, sorgte für eher lange Gesichter bei den Standbeschickern und Besuchern des ersten Hopfen- und Food-Festivals in der Schloss-Stadt. Nicht so schön, wenn man sich an den verschiedenen Ständen auf Bahnhofstraße und Bahnhofsplatz durch die verschiedenen Biersorten trinken und das reichhaltige Essensangebot verkosten wollte. Es sprach jedoch für die Hückeswagener, die ja bei Großveranstaltungen durchaus mit wettermäßigen Widrigkeiten vertraut sind, dass sie sich davon die Lust am Feiern nicht verderben ließen.

Die Standbetreiber nahmen es ebenfalls mit Humor und zeigten sich ob der nasskühlen Witterung sogar weitgehend zufrieden. So etwa Sascha Maes vom „Wrap Mobil“ aus Remscheid. „Nachdem der Regen am Freitagabend aufgehört hat, war die Stimmung noch richtig gut und auch viel los“, sagte Maes. Auch der Festauftakt mit dem After-Work-Markt am Donnerstag sei gut besucht gewesen.

Info Ein neues Angebot an Stelle des Biermarktes Festival Das erste Hopfen- und Food-Festival steht in der Tradition der beliebte Bierbörse. Als diese Veranstaltung jedoch nicht mehr rentabel schien, war sie schnell Geschichte. Das Nachfolgekonzept des Biermarkts wurde im Vorjahr nur einmalig ausgerichtet. Mit dem Hopfen- und Food-Festival soll nunmehr ein neues Angebot dauerhaft etabliert werden.

Maes war mit seinem Marktgeschäft vor einigen Jahren schon mal in der Schloss-Stadt, allerdings zum ersten Mal bei einem Mehrtages-Event. Dass am Samstagnachmittag trotz der Regenpause noch eher verhaltener Publikumszuspruch war, lag seiner Meinung nach auch an der Free-TV-Übertragung des Bundesliga-Revier-Derbys Borussia Dortmund gegen Schalke 04. „Aber am Abend bekommen wir die Hückeswagener schon noch aufs Fest“, zeigte Maes sich zuversichtlich.

Um sich zwischen zwei Regengüssen ein wenig aufzuwärmen, bot sich hingegen ein Besuch am niedlichen blauweißen Crêpes-Wohnwagen von „Sweet & Tiny“ an. Aus einer Laune heraus hatte Inhaberin Anne Bubert vor fünf Jahren ihr Geschäft mit einem ersten süßen und kleinen Wagen eröffnet – mittlerweile waren fünf Stück daraus geworden, wie Mutter Erika Strieder berichtete, die ihrer Tochter bei Terminen wie dem Hopfen- und Food-Festival aushalf. „Meine Tochter hatte immer schon ein Faible für solche niedlichen Dinge – das hat sie dann im Großen umgesetzt“, sagte Erika Strieder lachend.

Klar, dass es hier ausschließlich süße Kost gab, die einen reizvollen Kontrast zum ansonsten hauptsächlich würzigen Speiseangebot darstellte. Auch schon bei Bierbörse und Biermarkt in Hückeswagen war der Stand der lokalen Biermarke „Remscheider Bräu“ in den Vorjahren präsent gewesen. Nina Klinkenberg, die dort arbeitete, fand vor allem das neue Konzept der Verquickung von Essen und Trinken gelungen. „Das scheint bei den Leuten hier gut anzukommen, es waren viele Leute bei uns am Stand, die sich zu ihrer Crêpes, dem Burger oder frisch gegrillten Fleisch einen Maibock oder ein anderes Bier holen wollten“, sagte Klinkenberg.

Unter anderem wegen der Coverband „Queen Kings“ aus Königswinter war auch Heike Kraft aufs erste Hopfen- und Food-Festival gekommen (siehe untenstehenden Artikel) Die Wipperfürtherin hatte sich am Nachmittag in einer Regenpause mit ihrem Mann aufs Fahrrad gesetzt und war über die Trasse in die Schloss-Stadt geradelt.

Vor dem Auftritt wollte das Ehepaar sich indes noch stärken. „Das ist ja schon toll, dass man hier auch mal anderes Essen bekommen kann, was man nicht bei jedem Stadtfest bekommt“, sagte Heike Kraft.