Vom technischen Zeichner zum Hobbykünstler Künstler aus Hückeswagen malt Panoramabild der Altstadt

In Michael Neubers Leben gibt es einen Schnitt. So nennt er es selbst. Damit gemeint ist ein Zeitpunkt, an dem sich Sachen verändert haben, ein Zeitpunkt, ab dem er Sachen anders wahrgenommen hat, als vorher. „Ich habe schon immer gerne gemalt“, erzählt der 72-Jährige, der früher als Modellbauer bei der Firma Bêché & Grohs an der Peterstraße gearbeitet hat. Lange Zeit wären das aber vor allem einzelne Zeichnungen, zum Beispiel im Urlaub, gewesen – immer schwarz-weiß und nur mit Bleistift skizziert. Im Alltag hätte er andere Hobbys gehabt. Zum Beispiel Zeit mit der Familie verbringen oder mit dem Rennrad durch die Landschaft und über die Straßen im Bergischen fahren. Bis er dann 2007 mit einem Herzinfarkt vom Fahrrad gefallen war.