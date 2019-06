Hitze in Hückeswagen : Ab in die Bever!

Leander, Patrick, Dimitrios und Christian aus Ennepetal springen ins kühle Nass der Bever. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückewswagen In Hückeswagen ist Hochsommer. Wie schön, wenn man die Seele an der Bever-Talsperre baumeln lassen kann.

Ob Mittwoch nun tatsächlich der bislang heißeste Tag des Jahres war, sei dahingestellt. Heiß ist es jedenfalls, sehr sogar. So sehr, dass es sich im Büro kaum aushalten lässt. Wohl dem, der den Arbeitsplatz schon früh verlassen kann, um es sich mit einem Eis, einem kalten Getränk und luftiger Kleidung an der Bever gemütlich zu machen. Die verspricht mit etwa 23 Grad Wassertemperatur eine willkommene Abkühlung. Messen können das etwa Schwimmer, die in Wefelsen in die Bever steigen, wo von einem der Anlegeplätze des Segel-Clubs ein Thermometer ins Wasser hängt.

Weil der Mittwoch ein normaler Werktag ist, können Badegäste um die Mittagszeit recht gut einen Liegeplatz rund um die Talsperre finden. „Voll wird es ab dem frühen Nachmittag“, sagt Michael Radermacher, der in seiner Küche in der „Beverklause“ mitunter 45 Grad vom Thermometer ablesen konnte. „Man muss genug trinken, dann geht das“, sagt der Gastronom und Platzwart, der auch die Eintrittskarten für die Tagesgäste verkauft. „Die Leute wollen in der Regel kalte Getränke und Eis, deftige Kost geht dann eher nicht so gut.“

Derzeit ist der Hochsommer auch in Hückeswagen zu Gast. 36,9 Grad zeigte das Thermometer am Mittwochmittag an der „Beverklause“. Foto: Weitzdörfer, Wolfgang

Info Vier Badestellen an der Bever-Talsperre Badestellen An der Bever-Talsperre gibt es vom Wupperverband vier offizielle Badestellen. Diese befinden sich an der Zornigen Ameise, am Campingplatz II, in Käfernberg und am Campingplatz I. An allen anderen Stellen ist das Baden nicht erlaubt. Grundsätzlich erfolgt das Baden auf eigene Gefahr.

Als Tagesgäste sind Natalie Granzow aus Solingen und Baris Özata aus Wuppertal in die Schloss-Stadt gekommen. Das Paar hat einige Kilometer Anfahrt auf sich genommen, um das tolle Wetter an der Bever-Talsperre zu genießen. „Wir wollen schwimmen, in der Sonne und entspannt auf der Wiese liegen, das ist der Plan für den Nachmittag“, erzählt Natalie Granzow. „Man kennt die Bever auch weiter entfernt und weiß, dass man hier idyllisch entspannen kann“, ergänzt Baris Özata. Das ist Alicia Ernst schon lange bekannt: Die Rentnerin wohnt mit ihrem Mann im nahen Elberhausen, hat aber seit fünf Jahren einen Stellplatz mit Wochenendhäuschen auf dem Campingplatz. „Ich habe damals sofort meinen Mann überzeugt, und dann haben wir zugeschlagen, als ich von dem freien Platz hier gehört habe“, sagt Alica Ernst. Sie sei als Kind schon im Wohnwagen unterwegs gewesen – und letztlich erst mit dem Kauf der Parzelle an der Bever-Talsperre „sesshaft“ geworden. „Ich bin hier überglücklich. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein.“ Im Moment freue sie sich besonders auf den Besuch der Kinder und Enkelkinder, der sich für den Nachmittag angekündigt hat.

Wer es ein wenig ruhiger wollte, konnte sich im Stand-Up-Paddlen auf der Talsperre versuchen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer