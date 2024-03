Hip-Hop-Workshop im Jugendzentrum Hückeswagen Auf den Spuren von Apache 207, Capital Bra & Co.

Das Trio soll die Jugendlichen dabei unterstützen, ihre Ideen umzusetzen, zu verschriftlichen und schlussendlich zu einem Song werden zu lassen. Die Coaches bereiten im Vorfeld verschiedene Beats vor, aus denen die Jungen und Mädchen am ersten Tag auswählen können. Die ersten zwei Tage werden die Teilnehmer damit verbringen, sich einen Coach auszusuchen, ihre Songtexte zu schreiben und den fertigen Text auf den Beat zu rappen oder zu singen. „Das kann Solo, als Duett oder in einer größeren Gruppe stattfinden – so, wie sich die Jugendlichen am wohlsten fühlen“, versichert Julia Dormeier.