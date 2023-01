Kreuzkirche in Hückeswagen Hilfswerk informierte über weltweite Christenverfolgung

Das christliche Hilfswerk Open Doors gibt seit 2020 jedes Jahr einen Weltverfolgungsindex heraus. Darin wird ein Überblick über die Religionsfreiheit in der Welt gegeben, genauer: über die Freiheit, den christlichen Glauben in nicht nur in dieser Hinsicht repressiven Ländern leben zu können. Open Doors wurde 1955 gegründet. Den Anfang hat dabei der Niederländer Anne van der Bijl gemacht, auch als Pater Andrew oder „Der Schmuggler Gottes“ bekannt, in dem er in seinem VW Käfer Bibeln hinter den Eisernen Vorhang, vor allem nach Polen, geschmuggelt hat. Heute arbeiten mehr als 1000 festangestellte Mitarbeiter bei Open Doors. Das Hilfswerk geht davon aus, dass 360 Millionen Christen weltweit von Verfolgung betroffen sind. Sonntagvormittag war Alex Lindt, ein Mitarbeiter von Open Doors, aus Bonn in die Kreuzkirche gekommen, um über die aktuelle Situation der Christenverfolgung zu berichten.