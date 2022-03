Hilfslieferung der Islandtafel Hückeswagen : Zweieinhalb Tonnen für die Ukraine

Christa Schmitz (hinten) ist hocherfreut über die unglaubliche Spendenbereitschaft der Hückeswagener. Foto: Islandtafel

Hückeswagen Die Islandtafel hat die Spenden, die sie in Hückeswagen gesammelt hat, zur FeG-Auslandshilfe in Hessen gebracht. Die Hilfslieferung dürfte mittlerweile in dem osteuropäischen Land angekommen sein. Spenden nimmt der christliche Verein weiterhin an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Spendenbereitschaft der Menschen in Hückeswagen hat Christa Schmitz und ihre Mithelfer bei der Christlichen Islandtafel an der Bachstraße einmal mehr als positiv überrascht. „Wir hatten für die Ukrainehilfe der Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden zu Spenden aufgerufen – und sind beinahe erschlagen worden. So viel haben die Hückeswagener gegeben“, berichtet das Vorstandsmitglied. Eigentlich sollten die Schlafsäcke, Decken, Isomatten und Hygieneartikel in der Schloss-Stadt abgeholt werden. Aber die Helfer bei der Auslandshilfe in Hessen haben im Moment so viel um die Ohren, dass die Verantwortlichen der Islandtafel kurzfristig beschlossen, einen Transporter zu mieten und selbst nach Wissenbach zu fahren. Dort befindet sich das Zentrallager des Auslandshilfe.

Zusammen mit Paul Becker, von Beruf Busfahrer, startete Christa Schmitz am Mittwoch nach Hessen, nachdem gemeinsam der Transporter der Sprinter-Klasse mit etwa zweieinhalb Tonnen Materialien beladen worden war. „Da passte am Ende kein Strohhalm mehr rein. Wäre uns unterwegs die Hecktür einmal aufgegangen, hätten wir ein echtes Problem gehabt“, sagt Christa Schmitz schmunzelnd.

Paul Becker fuhr die Hilfslieferung der Islandtafel nach Hessen. Foto: Islandtafel

In Wissenbach angekommen, sei sie von den Dimensionen der Auslandshilfe überrascht gewesen. „Das kann man sich kaum vorstellen: eine riesige Halle, in der die Güter bis zur Decke gestapelt sind“, erzählt die Hückeswagenerin. Sofort seien mehrere Helfer mit großen Rollwagen gekommen, in die der Inhalt des Transporters umgeladen worden sei. „Dann ging‘s zu einem 40-Tonner, der mittlerweile schon in der Ukraine gewesen sein dürfte“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Islandtafel. Die Auslandshilfe würde nämlich nicht nur an die ukrainische Grenze fahren, sondern auch in das von Russland überfallene Land hinein.

Die Islandtafel würde noch einmal nach Hessen fahren, wenn entsprechend weitere Spenden abgegeben werden. „Wichtig ist, dass nach wie vor keine Garderobe gebraucht wird, sondern eben Decken oder Isomatten“, sagt Christa Schmitz.