Hückeswagen in der Corona-Krise : Hilfsfonds – Sport und Kultur sagen Danke

Hückeswagen Die Vorsitzenden der beiden Verbände freuen sich über die Unterstützung aus der Politik. Sie freuen sich aber auch, dass die Mitglieder den Hückeswagener Vereinen im Corona-Lockdown treu geblieben sind.

Nach der Antragsphase wurde in der Juni-Ratssitzung die Verteilung der Soforthilfe an die sechs Antragsteller einstimmig beschlossen. Letztlich gingen jeweils 2000 Euro an das Kultur-Haus Zach und die Musikschule, jeweils 1500 Euro an den Schützenverein und den HTC 73 sowie jeweils 500 Euro für den freischaffenden Künstler Sven Raik Bernick und das 3-Städte-Depot.„Wir freuen uns sehr, dass die Vereine der in Hückeswagen lebende Künstler eine Auszahlung aus dem Hilfsfond erhalten“, schreiben Breidenbach und Noppenberger. „Damit können Teile der coronabedingten Einbußen geschmälert werden, so dass auch zukünftig ein breites und vielseitiges Sport- und Kulturangebot in unserer Schloss-Stadt geboten werden kann.