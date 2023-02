Hilfsaktionen auch in Hückeswagen Behandlung von Luis in den USA ist abgeschlossen

Mit einem besonderen Anliegen hatte sich Judith Hanke Anfang Dezember an alle Besucher des Weihnachtsmarktes „Hüttenzauber“ gewandt: Der Sohn ihrer Cousine Andrea Dautz hat einen schweren Herzfehler und benötigte dringend eine weitere Therapie in den USA. „Da die Krankenkasse diese Kosten nicht übernimmt, sammelte die ganze Familie und viele Freunde über die online-Plattform betterplace Geld“, berichtete Hanke damals. Die Resonanz in der Schloss-Stadt war enorm: Sowohl beim Hüttenzauber als auch bei einer weiteren Sammelaktion an der Bahnhofstraße kamen gut 5000 Euro zusammen.