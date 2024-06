Hückeswagener Honorarkräfte Herrenberg-Urteil hat Folgen für Musikschule

Die Musikschule Hückeswagen erfreut sich an der derzeit großen Unterrichtsnachfrage. Aktuell werden 420 Schüler zwischen 0 und 70 Jahren unterrichtet. „Es ist schön, dass wir uns in diesem Bereich etabliert haben“, sagte Musikschulleiter Eckhard Richelshagen am Montagabend bei der Mitgliederversammlung im Kultur-Haus Zach. Neue Kurse wie beispielsweise das Hückeswagener Musikgärtchen für Babys zwischen 0 und 18 Monaten und ihre Eltern bieten jetzt auch den Allerkleinsten einen Einstieg in die Welt der musikalischen Früherziehung. Aber auch die Instrumentalkurse an den örtlichen Grundschulen erfreuen sich großer Beliebtheit. So musste der Kursus an der Löwen-Grundschule aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sogar geteilt werden.