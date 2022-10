Rund um Hückeswagen : Schicken Sie uns Ihr Herbstbild

Hückeswagen Der Herbst ist nicht so trübe, wie es erscheint. Vor allem für diejenigen, die gerne fotografieren, hält er teils faszinierende Motive vor.

Unsere Redaktion bitte nun um Herbstfotos ihrer Leserinnen und Leser, die dann in der Lokalausgabe sowie auf RP Online veröffentlicht werden. Wer mitmachen möchte, schickt bitte sein(e) Foto(s) im jpg-Format in einer Auflösung von mindestens 250 KB per E-Mail an hueckeswage@bergische-morgenpost.de. Dazu bitte eine Notiz, wo das Bild entstanden beziehungsweise was darauf zu sehen ist.