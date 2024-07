Hückeswagener Schützenkönig von 1998/99 60 Jahre zielsicher im Schützenverein

Das Rampenlicht, das wird sogleich im Gespräch deutlich, ist nichts, was Herbert Köllner bewusst sucht. Im Gegenteil. Der groß gewachsene Mann schlanker Statur mit graumeliertem Haar scheint es gar zu meiden. Doch seine langjährige Mitgliedschaft im ältesten Schützenverein des Bergischen Landes hat ihm dieses Jahr eine Auszeichnung beschert, die ihn in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt: ein brandneuer Orden für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Eine lange Zeit, die nicht viele Mitglieder schaffen, sagte auch Schützenchef Stefan Lorse am Sonntagmittag bei der Jubilarehrung im Festzelt anerkennend, als er Köllner den Orden überreichte. Er lobte das langjährige Mitglied als engagiertes Vorbild. Für Herbert Köllner selbst waren die vergangenen 60 Jahre eine Zeit, die er nicht missen will.