Helios-Klinik Wipperfürth Neue Portalpraxis verbessert Notfallversorgung

er ambulante Notdienst der niedergelassenen Ärzte versorgt mittwochs und freitags, an Wochenenden und Feiertagen auch Hückeswagener Erkrankte mit leichten Gesundheitsbeschwerden – so auch in der Notdienstpraxis, die in der Wipperfürther Helios-Klinik Wipperfürth untergebracht ist. „Mit der Veränderung zu einer Portalpraxis soll die medizinische Versorgung nun noch zielgerichteter funktionieren“, teilt Klinik-Sprecherin Janine Schulze mit.