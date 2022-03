Tipps von Arzt der Helios-Klinik Wipperfürth : Zeitumstellung ist ein Mini-Jetlag

In der Nacht auf Sonntag, 27. März, wird die Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Wipperfürth Ein Arzt der Helios-Klinik verrät, was die Sommerzeit für Folgen haben kann.

Wer hat an der Uhr gedreht? Das heißt es in der Nacht zu kommendem Sonntag, 27. März, wenn um 2 Uhr wieder die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt werden und die Nacht entsprechend kürzer ist. Doch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit kann zu körperlichen Beschwerden führen, macht Dr. Carsten Eisberg, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Wipperfürther Helios-Klinik, deutlich.