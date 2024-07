Helios-Klinik Wipperfürth Altersmedizin feiert zehnjähriges Bestehen

Dr. Beate Molitor, seit Ende 2023 Chefärztin für den Fachbereich, kann nur zustimmen: „Dr. Thomas Heimig, der ehemalige Chefarzt der Abteilung, mit dem ich viele Jahre Hand in Hand zusammengearbeitet habe und der sich seit Ende des vergangenen Jahres eigentlich in seinem wohlverdienten Ruhestand befindet, engagiert sich weiter für seine frühere Abteilung und bringt sich noch an zwei Tagen in der Woche in die Behandlung unserer Patienten ein“, berichtet sie.