Geburtsvorbereitung an Helios-Klinik Wipperfürth Neue Leiterin für Elternschule Josefine

Die Elternschule Josefine des Krankenhauses bietet zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse oder Rückbildungsgymnastik an und unterstützt werdende Eltern. Die neue Leiterin möchte sich nun außerdem stärker auf das Zusammenleben von Familien nach Schwangerschaft und Stillzeit konzentrieren und so das Kursprogramm erweitern. Für ein möglichst umfangreiches Bildungsangebot in jeder Lebensphase soll darüber hinaus eine engere Kooperation mit der katholischen Familienbildungsstätte Haus der Familie sorgen.